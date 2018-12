Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat seinen Vertrag verlängert. Foto: Matthias Balk (Matthias Balk / dpa)

„Er hat in den vergangenen 16 Jahren seine Qualitäten in diesem Amt eindrucksvoll unter Beweis gestellt und wir sind sicher, dass er der richtige Mann ist, um die FC Bayern München AG auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu führen“, erklärte Aufsichtsratsboss Uli Hoeneß. Rummenigge ist seit 2002 Vorstandschef der Münchner. (dpa)