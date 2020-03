Bayern München

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rummenigge zur Neuer-Debatte: Nicht „im Preis drücken“

In der Vertragsdebatte um Manuel Neuer & Co. will der FC Bayern München die Auswirkungen der Corona-Krise nicht instrumentalisieren.