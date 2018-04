Bekommt zu Saison 2018/19 ein neues Gesicht: Die Allianz-Arena in München. Foto: Marc Müller (dpa)

„Im Sommer wird also wahr, wovon wir seit Jahren geträumt haben. Die Allianz Arena wird künftig sehr klar als die Heimat des FC Bayern, seiner Mannschaft und seiner Fans erkennbar sein“, sagte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge im „Bayern Magazin“ vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund.

Die Arbeiten in der Arena des deutschen Fußball-Rekordmeisters beginnen am 14. Mai, zwei Tage nach dem letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart. „Unser Ziel ist, die Arbeiten bis Ende Juli abzuschließen“, sagte Arena-Geschäftsführer Jürgen Muth in einem Interview des Magazins. Die alten Sitze sollen verkauft und die Einnahmen daraus für karitative Zwecke verwendet und gespendet werden.

Das einst gemeinsame Stadion des FC Bayern und des TSV 1860 München war bei seiner Eröffnung 2005 neutral gestaltet worden. Auch nachdem der Rekordmeister alleiniger Besitzer der Arena geworden war, blieb es dabei. Nachdem durch den Absturz der „Löwen“ in die Regionalliga das Mietverhältnis beendet wurde, war der Weg zu einem Umbau frei.

Im Stadion wird es weitere Neuerungen geben. Unter anderem wird es ein neues Sicherheitskonzept geben, dazu startet ein Mehrwegsystem für Getränkebecher, das der Club bereits getestet hat. (dpa)