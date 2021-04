«Natürlich sind die Vorzeichen so, dass wir weit weg wären, sollten wir verlieren, und bei einem Sieg wieder nah ranrücken. Aber am Ende ist es nur ein Spiel. Wie die Saison danach verläuft, wird man sehen», sagt Sabitzer. Foto: Annegret Hilse/Pool via REUTERS/dpa (Annegret Hilse / dpa)

„Natürlich sind die Vorzeichen so, dass wir weit weg wären, sollten wir verlieren, und bei einem Sieg wieder nah ranrücken. Aber am Ende ist es nur ein Spiel. Wie die Saison danach verläuft, wird man sehen“, sagte der Mittelfeldspieler der Sachsen dem „kicker“ (Donnerstag). „Jetzt steht erst mal das eine Spiel vor der Tür, und da trauen wir uns einen Sieg zu. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir den Titel holen“, sagte der 27-Jährige Österreicher vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Leipzig geht mit vier Punkten Rückstand in das Heimspiel am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern muss auf Stürmer Robert Lewandowski verzichten, der sich in der Länderspielpause am Knie verletzt hat. Zudem sind Verteidiger Jérôme Boateng und Alphonso Davies gesperrt. Leipzig kann womöglich wieder auf Dayot Upamecano setzen, der nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel am Mittwoch mit der Mannschaft trainierte und gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber womöglich einsatzfähig ist.

