Für Bayerns Arturo Vidal ist die Saison bereits beendet. Foto: Miguel Morenatti (dpa)

München (dpa) - Der FC Bayern München muss im Giganten-Duell der Champions League mit Real Madrid ohne seinen „Krieger“ antreten.

Mittelfeldspieler Arturo Vidal fällt nach einer Knie-Operation für den Rest der Saison aus und steht dem deutschen Fußball-Rekordmeister damit auch im Halbfinale der Königsklasse nicht zur Verfügung. Das gaben die Bayern bekannt. Der Chilene hatte sich am Sonntag im Training verletzt und war tags darauf operiert worden. Die leisen Hoffnungen auf eine Blitz-Heilung zerschlugen sich danach.

Dem 30-Jährigen wurden bei einem Eingriff in Augsburg freie Gelenkkörper aus dem rechten Kniegelenk entfernt. Diese Teile hatten auch die Aufhängung des hinteren Außenmeniskus beschädigt, welche bei der OP wieder fixiert werden musste. Durch die Komplikation sei es für Vidal unmöglich geworden, im Saisonfinish noch einmal zu spielen.

Dabei galt der Nationalspieler bei Trainer Jupp Heynckes gerade in wichtigen Partien in der Champions League als gesetzt. Der Coach schätzt die robuste Spielweise des Südamerikaners und lobte Vidal bei entscheidenden Partien immer wieder als „Krieger“.

Die Münchner empfangen Real am nächsten Mittwoch in der Allianz Arena, eine knappe Woche später ist der Bundesligist auswärts beim Star-Ensemble um Weltfußballer Cristiano Ronaldo zu Gast. Die Heynckes-Truppe will erstmals nach fünf Jahren wieder ins Endspiel.

In der Champions League stand Vidal in dieser Spielzeit bei acht Einsätzen sechsmal in der Startelf. Der Routinier verpasste nur das erste Spiel wegen einer Sperre und das 0:0 zuletzt im Rückspiel des Viertelfinals gegen den FC Sevilla wegen seiner Kapselverletzung. Im Hinspiel (2:1) war er wegen der Blessur früh ausgewechselt worden.

In der vorigen Saison war Vidal einer Protagonisten des Duells der Bayern mit Real, als er im Viertelfinal-Hinspiel die 1:0-Führung erzielte, danach aber einen Elfmeter verschoss und Bayern daheim 1:2 verlor. Im Rückspiel flog er in der 84. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. In der Verlängerung unterlag der Bundesligist dann mit 2:4, nachdem er trotz Unterzahl das Hinspiel-Ergebnis egalisiert hatte.