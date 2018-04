Steht vor einer Rückkehr zum FC Bayern: Weltmeister Miroslav Klose. Foto: Christian Charisius (dpa)

Laut „Sport Bild“ soll der WM-Rekordtorschütze im Sommer die U17 des deutschen Rekordmeisters übernehmen, berichtete das Blatt am Dienstag. Der aktuelle Coach Holger Seitz werde den Club wohl verlassen, hieß es. „Miro ist ein super Junge, das wissen alle. Er ist ein Weltstar“, sagte Salihamidzic. Es sei Teil der Bayern-Philosophie, solch einen Star in den Club zu bekommen.

Klose ist aktuell Assistent von Bundestrainer Joachim Löw und wird in der Funktion auch bei der WM in Russland sein. Als Praktikant im Trainerstab kümmert er sich speziell um die deutschen Stürmer. Für einen im Sommer beginnenden Fußball-Lehrer-Lehrgang meldete er sich nicht an, wie DFB-Chefausbilder Frank Wormuth jüngst sagte. Klose besitzt die A-Lizenz und ist berechtigt, Männermannschaften unterhalb der 3. Liga sowie alle Frauen- und Juniorenteams zu trainieren.

Der inzwischen 39-Jährige spielte von 2007 bis 2011 bei den Bayern und wurde in dieser Zeit zweimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger und stand 2010 im Finale der Champions League. Im Trikot der Nationalmannschaft wurde Klose 2014 Weltmeister und krönte sich mit 16 Treffern zum Rekordtorschützen bei WM-Turnieren.

In seiner Profikarriere lief der gebürtige Pole auch für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und zum Abschluss seiner Karriere für den italienischen Erstligisten Lazio Rom auf. Nach der Saison 2015/16 beendete er seine Karriere und begann eine Ausbildung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), um eine Trainerlaufbahn zu starten. (dpa)