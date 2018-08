Hasan Salihamidzic erwartet beim Supercup gegen Eintracht Frankfurt den ersten Titel für den FC Bayern München. Foto: Peter Kneffel (dpa)

„Jetzt kommt das erste richtige Spiel, das wollen wir natürlich gewinnen. Wir wollen versuchen, gleich am Anfang den ersten Titel zu holen“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 20:2-Torschusstraining gegen den zehntklassigen FC Rottach-Egern. „Wir wollen erfolgreich in die Saison starten und uns einspielen. Jetzt wird es ernst.“

Am Sonntag um 20.30 Uhr steht das Spiel zwischen Meister Bayern und Pokalsieger Eintracht Frankfurt an. Weniger auskunftsfreudig war Salihamidzic bei der Personalie Jérôme Boateng, der wegen einer Blessur ebenso wie der angeschlagene Serge Gnabry nicht eingesetzt wurde. „Ich habe gesagt, darüber rede ich nicht. Ich werde euch benachrichtigen, wenn etwas passiert“, sagte der Sportdirektor auf die Frage, ob der Weltmeister von 2014 am 1. September noch Bayern-Profi ist. Angeblich soll Boateng Manchester United abgesagt haben. „Davon weiß ich nichts, mit mir hat keiner gesprochen“, sagte Salihamidzic. Als Interessent gilt weiterhin Paris Saint-Germain.

Salihamidzic stellte ein Trainingslager im kommenden Jahr erneut in Rottach-Egern in Aussicht. „Wir werden darüber nachdenken. Wenn das so gut jetzt verlaufen ist, warum nicht“, sagte er. Zuletzt hatten die Münchner jahrelang auf Trips an den Tegernsee verzichtet und sich auf weiter entfernte Reisen nach Amerika oder Asien konzentriert. Vor dem diesjährigen Aufenthalt hatte der deutsche Branchenprimus unter Trainer Felix Magath im Jahr 2006 dort ein Trainingslager abgehalten.

Wie erwartet haben die Münchner in einem Freundschaftsspiel gegen den FC Rottach-Egern aus der A-Klasse einen klaren Sieg mit 20:2 (7:2) eingefahren. Vor 2500 Zuschauern auf dem Platz in Rottach-Egern erzielten Sandro Wagner (3), Robert Lewandowski (3), Kingsley Coman (3), Maximilian Franzke (3), Thomas Müller (2), James Rodríguez (2), Joshua Kimmich, Thiago, Sebastian Rudy, und Franck Ribéry die Tore. Der Kolumbianer James kam erstmals in der Vorbereitung in einem Spiel zum Einsatz. Für den Gastgeber aus der zehnten Liga trafen Dominik Pfluger und Andre Schmidt.

In der Vorbereitung war der klare Erfolg am Tegernsee der dritte Sieg. Zuvor hatte es vier Spiele gegen hochkarätige Gegner gegeben. Nach einem 3:1 gegen Paris Saint-Germain und zwei Niederlagen gegen Juventus Turin (0:2) und Manchester City (2:3) gewann das Star-Ensemble von Trainer Niko Kovac am Sonntag gegen Manchester United mit 1:0.

Der FC Bayern trainiert noch bis Donnerstag in Rottach-Egern. Nach dem Supercup folgen im Wochentakt das Pokal-Erstrundenmatch gegen Drochtersen/Assel in Niedersachsen und der Liga-Start zu Hause gegen Hoffenheim. (dpa)