Hat in dieser Saison oft Grund zum Jubel: Salzburgs Erling Haaland. Foto: Yorick Jansens/BELGA/dpa (Yorick Jansens / dpa)

„RB Leipzig ist ein toller Verein für jeden Spieler, vor allem für junge und explosive Fußballer, die stark im Umschaltspiel sind. In der Theorie würden Haaland und Leipzig toll zusammenpassen“, sagte der US-Amerikaner in einem Interview mit „Omnisport“. Marsch war bis zum Sommer in Leipzig Co-Trainer von Ralf Rangnick, wechselte dann nach Österreich.

Nach Meinung seines Trainers hat der 19 Jahre alte Angreifer das Zeug dazu, einer der besten Mittelstürmer zu werden. „Der entscheidende Punkt bei Haaland ist, dass er die richtige Einstellung hat, um sein Potential auszuschöpfen“, betonte Marsch: „Erling hat das Zeug dazu. Er ist niemals zufrieden und will sich immer verbessern. Er geht bereits so professionell mit seinem Körper um. Auch abseits des Platzes stimmt seine Vorbereitung.“

Medienberichten zufolge soll Haaland eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzen, was Salzburg bisher nicht bestätigt hat. Explizit dementiert worden war eine Vereinbarung, wonach Leipzig eine Art Vorkaufsrecht hätte. „So eine Klausel gibt es nicht, das ist für uns kein Thema“, hatte Sportdirektor Christoph Freund gesagt. An Haaland soll neben Leipzig auch Borussia Dortmund interessiert sein. Der Vertrag des Norwegers in Salzburg läuft noch bis 2023.