Andrew Wooten bleibt in Sandhausen. Foto: Daniel Karmann (dpa)

Mit neun Treffern war er in dieser Spielzeit der erfolgreichste Torschütze des bereits vor dem letzten Spieltag geretteten Zweitligisten. Gegen Hannover kam der in Bamberg geborene Wooten am Sonntag nicht mehr zum Einsatz. Vor Sandhausen hatte der Stürmer auch bereits für den FSV Frankfurt und den 1. FC Kaiserslautern gespielt. (dpa)