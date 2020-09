Hält viel von Uli Hoeneß: Neu-Bayern-Profi Leroy Sané. Foto: Christian Charisius/dpa (Christian Charisius / dpa)

"Jeder weiß, dass Uli Hoeneß beim FC Bayern eine riesige Rolle gespielt hat – und noch immer wichtig ist. Es war eine Ehre, dass ich ihn besuchen durfte, und ich finde, dass man gerade bei solchen Zusammentreffen das Spezielle beim FC Bayern spürt, denn privat bei jemandem zu Hause ist es schon noch einmal ein anderes Gefühl als zum Beispiel in einem Restaurant", sagte der Flügelspieler im Mitgliedermagazin "51" des deutschen Rekordmeisters.

Sein erstes Pflichtspiel für den neuen Club könnte der in diesem Sommer für geschätzte knapp 50 Millionen Euro Ablöse von Manchester City gekommene Sané am 18. September zum Bundesliga-Start gegen den Ex-Club FC Schalke 04 bestreiten. In München wird Sané mit der prestigeträchtigen Rückennummer „10“ auflaufen. „Ich kann mit Druck gut umgehen und bin kein Typ, der sich groß verrückt machen lässt. Das ist eine Nummer mit einer großen Historie, großartige Spieler haben sie vor mir getragen“, sagte der Nationalspieler.

"Dieses Trikot bedeutet für mich eine Ehre. Ich habe diese Nummer aber auch bewusst gewählt, um ein Zeichen zu setzen, dass ich hierherkomme, um Verantwortung zu übernehmen. Ich habe große Ziele mit dem FC Bayern – und ich will zeigen, dass man sich dabei voll auf mich verlassen kann", sagte Sané. Beim FC Bayern hatten unter anderen Uli Hoeneß, Lothar Matthäus und Arjen Robben diese Nummer auf dem Trikot.

