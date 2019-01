Personalprobleme

Schalke 04 mindestens acht Wochen ohne Schöpf

Der FC Schalke 04 muss für mindestens acht Wochen auf Alessandro Schöpf verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der Mittelfeldspieler am Mittwoch in Augsburg am Außenband des linken Kniegelenks operiert.