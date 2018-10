Leipzigs Willi Orban (l) und Schalkes Mark Uth kämpfen um den Ball. Foto: Jan Woitas (Jan Woitas / dpa)

Vier Tage nach dem torlosen Remis in der Champions League bei Galatasaray Istanbul gelang dem Team von Trainer Domenico Tedesco auch beim 0:0 im Auswärtsspiel in Leipzig kein Torerfolg. Die Schalker verbesserten sich mit nunmehr sieben Punkten auf Tabellenplatz 15. Leipzig dagegen verpasste drei Tage nach dem 2:0 gegen Celtic Glasgow in der Europa League vor 41.939 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena den fünften Saisonsieg. (dpa)