Der 64-Jährige war nach Corona-Fällen in seinem Fleisch-Unternehmen zuletzt massiv in die Kritik geraten. Zuvor hatte am Dienstag die „Bild“-Zeitung über den Rücktritt berichtet.

