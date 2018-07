Schalkes Cedric Teuchert traf zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Hebei China Fortune FC. Foto: Tim Rehbein (dpa)

Die zur Halbzeit eingewechselten Stürmer trafen im Schlussspurt innerhalb von zwei Minuten beim 3:1 (0:0) der Königsblauen in Langfang gegen Partnerclub Hebei China Fortune FC. Teuchert (86. Minute) glich zunächst die Führung des chinesischen Erstligisten durch Dong Xuesheng (66.) aus, Uth (87.) gelang wenig später der Siegtreffer. Dazu kam in der Nachspielzeit noch ein Eigentor von Jin Yangyang (90.+1).

Im ersten Test der Vorbereitung hatte es für Schalke in Kunshan ein 3:3 gegen den FC Southampton aus der englischen Premier League gegeben. Seit wenigen Monaten betreut Schalke 04 inhaltlich und strategisch den Aufbau der clubeigenen Jugendabteilung von Hebei China Fortune FC. Donnerstag wird der S04-Tross zurück in Deutschland erwartet. Für das Trainingslager in Mittersill/Österreich vom 29. Juli bis 6. August vereinbarte Schalke ein Testspiel gegen den französischen Erstligisten SCO Angers (5. August, 15.30 Uhr). (dpa)