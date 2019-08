Testspiel

Schalke siegt gegen Alanyaspor

Dem FC Schalke 04 ist in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga ein Sieg gelungen. Am Freitag bezwang die Mannschaft von Trainer David Wagner im Trainingslager im österreichischen Mittersill den türkischen Erstligisten Alanyaspor mit 2:0 (1:0).