Hechtet wohl bald in England nach Bällen: Schalkes Ralf Fährmann. Foto: Bernd Thissen (Bernd Thissen / dpa)

Ein Wechsel könnte dem Schlussmann wieder zu einem Stammplatz verhelfen, den er beim Fußball-Bundesligisten in der vergangenen Saison an den jüngeren Alexander Nübel verloren hatte. Trainer in Norwich ist der Deutsche Daniel Farke. (dpa)