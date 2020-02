Verletzt: Für Schalkes Ozan Kabak war das Gastspiel in Köln früh beendet. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa (Rolf Vennenbernd / dpa)

Zu Art und Schwere der Verletzung konnte Schalkes Trainer David Wagner nach der Partie noch nicht viel sagen: „Es ist was am Rücken, aber ob knöchern oder eine innere Verletzung, weiß ich noch nicht.“ Doch im Pokal-Viertelfinale gegen Bayern München am kommenden Dienstag in Gelsenkirchen ist wohl kaum mit einem Einsatz von Kabak zu rechnen. (dpa)