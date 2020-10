6. Spieltag

Schalker Negativserie hält an: 1:1 gegen Stuttgart

Seit 287 Tagen und 22 Spielen wartet der FC Schalke 04 nun schon auf einen Sieg in der Bundesliga. Gegen Aufsteiger VfB Stuttgart reichen auch die erste Führung in dieser Saison und eine kämpferisch starke Leistung nicht. Am Ende ist sogar der Punktgewinn glücklich.