Der Schalker Benjamin Stambouli (l) brach sich den Fuß. Foto: Guido Kirchner/dpa (Guido Kirchner / dpa)

Je nach Heilungsverlauf bestehe die Chance, dass der Vizekapitän in diesem Jahr noch einmal zum Einsatz komme, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Die Königsblauen müssen am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Arminia Bielefeld antreten. (dpa)