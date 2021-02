Bundesliga

Schalke-Vorstand Jobst: Lizenzen nicht in Gefahr

Marketingvorstand Alexander Jobst sieht die Lizenz für den finanziell angeschlagenen FC Schalke 04 weder in der ersten noch in der zweiten Fußball-Bundesliga als gefährdet an.