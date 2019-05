Nimmt gerne die Ratschläge seiner Frau an: Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel. Foto: Patrick Seeger (Patrick Seeger / dpa)

„Sie hilft mir, wenn ich mal über Spieler spreche und glaube, dass sie das eine oder andere Problem haben“, sagte der 65-Jährige im Gespräch mit „Bild“. „Und dann sagt sie: Du, geh das doch mal von der Seite an oder guck mal, wie der das so und so vielleicht geregelt kriegt. Sie hilft mir in meinem Job einfach, mit Menschen umzugehen.“ Funkels Frau ist Psychotherapeutin.

„Ich frage auch mal, wie das ist, wenn ich an der Körpersprache das eine oder andere vielleicht bemerke: Du, wie würdest du das deuten?“, sagte der Trainer, der die Rheinländer in der abgelaufenen Saison auf Platz zehn in der Bundesliga führte. „Und dann erzähle ich ihr von den Trainingseindrücken, die ich vielleicht ein paar Tage vorher gehabt habe und dann gibt sie mir den einen oder anderen Ratschlag.“ (dpa)