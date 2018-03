Tristesse und Ratlosigkeit bei den Spielern des Hamburger SV (von links): Kyriakos Papadopoulos, Aaron Hunt und Filip Kostic. (Reuters)

Der Hamburger SV greift vor dem wichtigen Heimspiel gegen Mainz 05 (Sonnabend, 15.30 Uhr) zu altbekannten Maßnahmen: Ein Kurztrainingslager soll die Sinne noch einmal schärfen und alle Kräfte für das wegweisende Spiel bündeln.

Denn alles andere als ein Heimsieg würde den ersten Abstieg der Hamburger noch einmal deutlich wahrscheinlicher machen. Die Lage ist ja auch äußerst prekär – zehn Spieltage vor Schluss hat der HSV auf Platz 17 nach dem unglücklichen 0:1 im Nordderby bei Werder schon sieben Punkte Rückstand auf die Mainzer und den Relegationsplatz.

Nun soll es also wieder ein (Kurz)-Trainingslager richten. Das hatte schon in der Saison 2014/2015 geholfen, als Bruno Labbadia den HSV in einer schier aussichtslosen Lage übernahm – und den Verein doch noch zum Klassenerhalt nach überstandener Relegation gegen den Karlsruher SC führte.

Gleich zweimal bezogen die Hanseaten damals ein Trainingslager in der Sportschule Malente in Schleswig-Holstein. Dort wurde der berühmte Geist von Malente beschworen, der mit dazu beitrug, dass sich der HSV wieder einmal retten konnte.

Keine optimalen Voraussetzungen

Nur knapp zwei Jahre später stand der HSV abermals ganz tief im Tabellenkeller. Vor dem 32. Spieltag der zurückliegenden Saison verordnete Trainer Markus Gisdol seinem Team ein Kurz-Trainingslager in Rotenburg. Im „Landhaus Wachtelhof“ bereitete sich der HSV auf das Heimspiel gegen Mainz vor. Das Duell im Volkspark endete torlos, dennoch retteten sich die Hamburger am 34. Spieltag noch auf Rang 15. Am Sonnabend heißt der Gegner wieder Mainz – nur dieses Mal dürfte ein Remis für Trainer Bernd Hollerbach in der aktuellen Situation zu wenig sein. Der Abstand auf den Tabellennachbarn würde sich dadurch nicht verändern.

Am Donnerstag bezogen die Hamburger nun ihr Quartier im Hotel „Treudelberg“ im Norden der Stadt. Trainiert wird jedoch weiterhin im Volkspark, ein Umstand, der den eisigen Temperaturen geschuldet ist. Denn der HSV braucht einen Platz mit Rasenheizung. Optimal sind die Voraussetzungen also nicht. „Treudelberg ist keine Notlösung“, sagt Trainer Bernd Hollerbach dennoch.

Der 48-Jährige erhofft sich im Idyll des Alstertaler Naturschutzgebietes vor allem mehr Ruhe und Geschlossenheit für das so wichtige Spiel gegen Mainz: „Im Moment ist es ziemlich hektisch um die Mannschaft. Wir wollen ein bisschen für uns sein und uns auf das wichtige Spiel konzentrieren.“ Er liegt damit auf einer Linie mit dem HSV-Vorstandsvorsitzenden. „Wir brauchen keine Selbstzerstörung, wir brauchen eine Einheit,“ betonte Heribert Bruchhagen.

Doch rund um den Klub brodelt es. Am Donnerstag geisterten wieder einmal die Namen von Horst Heldt und Jörg Schmadtke durch die Hansestadt. Denn die aktuelle Sportliche Leitung um Vorstandschef Bruchhagen und Sportdirektor Jens Todt soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge keine Zukunft mehr beim HSV haben. Und auch Trainer Hollerbach steht nach nur fünf Spielen unter seiner Regie bereits heftig in der Kritik.

Schließlich hat sich ja seither auch nichts geändert: Die Hamburger erzielen einfach zu wenig Tore, um sportlich zu überleben. Zuletzt im Nordderby schaffte es der HSV in 90 Minuten nicht, auch nur irgendwie mal richtig gefährlich zu werden. „Du musst auswärts auch mal ein Tor erzielen oder erzwingen, wenn du im Abstiegskampf bestehen willst“, ärgerte sich Bruchhagen in Bremen.

Einziger Lichtblick beim trostlosen HSV-Auftritt im Weserstadion war Bakery Jatta. Den Gambier hatte Hollerbach überraschend aus dem Hut gezaubert. Mit seiner unorthodoxen Spielweise und seiner Unbekümmertheit sorgte er wenigstens mal für so etwas wie Unruhe im Bremer Strafraum; Jatta dürfte daher auch am Sonnabend von Beginn an spielen.

Abstiegs-Countdown im Internet

Insgesamt hat Hollerbach nur 20 Spieler mit ins Trainingslager genommen, zum Programm gehören auch teambildende Maßnahmen. Am Sonnabend geht es dann direkt aus dem Hamburger Stadtteil Lemsahl-Mellingstedt zum Schicksalsspiel in den Volkspark.

Ab 15.30 Uhr muss die Mannschaft dann beweisen, dass sie noch mehr im Köcher hat als nur die Durchhalteparolen und Floskeln, wie sie etwa Stürmer Andre Hahn nach dem verlorenen Nordderby trotzig herausposaunte: „Wir sind der HSV, wir haben es immer geschafft“. Auch Hollerbach rettet sich natürlich in Zweck-Optimismus. „Ich würde nicht den Fehler machen, uns abzuschreiben“, sagt er.

Unterdessen gibt es im Internet bereits einen HSV-Abstiegs-Countdown – noch sind es 71 Tage bis zum Saisonende. Die Zäune, die das Spielfeld im Volkspark von der Tribüne mit den bei der jüngsten Heimniederlage gegen Leverkusen schwer aufgebrachten Fans trennen, sind diese Woche übrigens von 1,10 auf 2,20 Meter erhöht worden.