Badisches Fettnäpfchen

Sky bezeichnet SC Freiburg als „Schwaben“

Viel größer hätte das Fettnäpfchen nicht sein können in das der TV-Sender Sky in Freiburg getreten ist. Sky Sport News HD meldete, dass die „Schwaben“ des Bundesligisten SC Freiburg am Abend gegen Borussia Mönchengladbach auf den Verteidiger Manuel Gulde verzichten müssen.