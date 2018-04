Hält Doping im Fußball für sinnlos: Bayern- und DFB-Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Foto: Andreas Gebert/dpa (dpa)

„Wer die Augen vor Doping so zumacht oder zumindest so tut, der übersieht natürlich die aktuellen Trends im Doping im Fußball“, sagte Sörgel der Deutschen Presse-Agentur. „Müller-Wohlfahrt hat einfach vom Thema keine Ahnung, er sollte sich auf seine Fähigkeit des Muskel-Tastens konzentrieren. Mull redet Müll.“

Müller-Wohlfahrt, Arzt des Rekordmeisters Bayern München und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, hatte die Aussage („Im Fußball, soweit ich das übersehe, gibt es kein Doping“) im Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“ gemacht und dabei betont, dass Doping im Fußball nichts bringe. Nach Ansicht des 75-Jährigen würde es unter anderem keine Vorteile bringen, wenn sich Fußballer mit Hilfe von Doping Muskelmassen antrainieren, weil sie zu schwer werden.

Laut Sörgel, der die Aussagen als "absurd" bezeichnete, verdrehe Müller-Wohlfahrt die Tatsachen. "Die anabolen Substanzen werden doch im Fußball – wie bei den Radfahrern auch – nicht in massiven Dosierungen eingenommen, die Muskelmasse machen", sagte der Pharmakologe. Vielmehr gehe es um "kleinere Dosierungen, die die Regenerationsfähigkeit verbessern, und da haben sich anabole Substanzen gut bewährt", betonte Sörgel: "Sie verbessern offensichtlich auch die Stimmungslage. Deswegen gibt es ja in so vielen Sportarten Doper mit Anabolika."

Zu aktuellen Trends im Fußball gehöre laut Sörgel "die Kombination von nicht auf der Dopingliste stehenden Substanzen wie Koffein und Nikotin und auch Alkohol. Auch das ist Doping. Und das Schmerzmittel dazu – das ist Doping."

Auch die Nationale Anti-Doping-Agentur hat der Behauptung von Müller-Wohlfahrt widersprochen. „Doping macht durchaus auch im Fußball Sinn“, teilte die NADA der „Rheinischen Post“ mit.

„Es geht im Fußball darum die Regeneration zu beschleunigen, Verletzungen schneller und effektiver zu behandeln und damit die Rekonvaleszenz zu verkürzen“, hieß es in der NADA-Erklärung. „Werden dazu verbotene Substanzen und Methoden eingesetzt, ist das ebenfalls Doping.“ Weiterhin bestehe auch im Fußball die (mögliche) Steigerung der Ausdauerleistungsfähigkeit durch die Einnahme von verbotenen Substanzen. „Doping kann nicht auf den Missbrauch von Anabolika oder den Einsatz von Stimulanzien reduziert werden!“, so die NADA. Daher sei Doping im Fußball „grundsätzlich nicht ausgeschlossen“ und könne „einen entsprechenden Einfluss auf die Leistung haben“.

„Die Elastizität ginge verloren, wie auch die Flexibilität und die Leichtigkeit. Wenn ein Spieler Stimulanzen nehme, sei er danach erschöpft und erleide im nächsten Spiel einen Leistungsabfall“, argumentierte er in „Der Zeit“.

Die NADA führt im Auftrag des Deutschen Fußball-Bundes seit der Saison 2015/2016 Trainings- und Wettkampfkontrollen durch. Seitdem nimmt sie im Wettkampf die Dopingproben in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga sowie in den Frauen- und Junioren-Bundesligen sowie im DFB-Pokal. Dazu kamen 200 Wettkampftests in den Regionalligen während der Spielzeiten 2015/2016 und 2016/2017.

Daneben ist die NADA für die Trainingskontrollen bei den deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaften sowie in der 1. und 2. Bundesliga zuständig. Trainingstests im Fußball führt die NADA bereits seit 2003 durch.

Laut Jahresbericht der NADA für 2016 sind unter der Regie der Bonner Agentur im deutschen Profifußball insgesamt 2145 Kontrollen vorgenommen worden. Im Training wurden 583 Urin- und 80 Blutproben genommen, im Wettkampf waren es 1340 Urin- und 142 Bluttests.

Derzeit gibt es keine NADA-Tests in den fünf Staffeln der vierten Klasse, weil der DFB die Hoheit über die Regionalligen den Regionalverbänden übertragen hat, die die insgesamt 140 000 Euro für Kontrollen aber nicht aufbringen wollen. (dpa)