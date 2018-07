Lionel Messi und Co. spielen in Marokko gegen Sevilla um den spanischen Supercup. Foto: Manu Fernandez (dpa)

Das Match werde im Grand Stade de Tanger ausgetragen, das 45 000 Zuschauer fasse. Um die „Supercopa“ treffen alljährlich der spanische Meister und der Pokalsieger aufeinander.

Da Barça mit dem deutschen Torwart Marc-André ter Stegen in diesem Jahr beide Titel geholt hatte, spielen die Katalanen gegen Sevilla, den unterlegenen Finalisten des Pokalwettbewerbes. Es ist das erste Mal, dass der Supercup außerhalb Spaniens und in einer einzigen Partie ausgetragen wird. Bisher war der Cupsieger in Hin- und Rückspiel in den Stadien der Finalisten ermittelt worden. (dpa)