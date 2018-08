Jérôme Boateng gibt im Trainingslager fleißig Autogramme. An dem Bayern-Spieler soll auch Manchester United Interesse haben. Foto: Peter Kneffel (dpa)

Der 29-Jährige solle bei Trainer José Mourinho ganz oben auf der Wunschliste stehen. Die Münchner bestreiten gegen Manchester am Sonntagabend ein Testspiel.

Eigentlich war Boateng zuletzt mit Frankreichs Meister Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden. Beim Club von Trainer Thomas Tuchel wird der Weltmeister von 2014 als Neuzugang gehandelt. Bayern Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte erst vor wenigen Tagen über das Interesse der Pariser an Boateng berichtet. Er habe Kenntnis, dass Boatengs Berater mit PSG in Kontakt stünde, sagte Rummenigge. „Jérôme ist nach der Saison zu uns gekommen, auch in Form seines Beraters, und hat uns mitgeteilt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, zum Ende seiner Karriere noch mal etwas anderes zu machen“, sagte Rummenigge.

Man habe darüber „ausführlich diskutiert und ihm gesagt, dass wir, wenn er einen Club hat, der bereit ist, eine interessante Ablöse zu zahlen, in Gesprächsbereitschaft sind“, sagte Rummenigge. Boatengs langfristiger Vertrag in München läuft noch bis 2021. Als diskutable Ablösesumme wird eine Summe von 50 Millionen Euro plus x für den Innenverteidiger und Weltmeister von 2014 veranschlagt.

Boateng stand am Donnerstag im Trainingslager der Münchner in Rottach-Egern am Tegernsee auf dem Platz. Das Transferfenster in England ist noch bis zum 9. August geöffnet. Ein Wechsel nach Frankreich wäre für Boateng dagegen noch bis zum 31. August möglich. (dpa)