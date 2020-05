Der Ball soll in der zweiten Maihälfte wieder rollen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (Jan Woitas / dpa)

Hintergrund dafür ist laut „Sportbuzzer“, dass der vom DFL-Präsidium beschlossene Starttermin am 15. Mai noch in der ersten Monatshälfte liegt. Die Politik hatte zugestimmt, dass die seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzte Saison in beiden Ligen mit Spielen ohne Publikum ab der zweiten Mai-Hälfte zu Ende gespielt werden kann.

Der letzte Spieltag soll demnach am 27./28. Juni stattfinden. Damit könnte das Endspiel im DFB-Pokal frühestens im Juli ausgetragen werden. (dpa)