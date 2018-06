Frank Baumann, Geschäftsführer Sport von Werder Bremen, hofft auf einen Verbleib des Topstürmers Max Kruse. Foto: Carmen Jaspersen (dpa)

„Es gibt kein Ultimatum“, stellte Baumann beim Online-Portal deichstube.de klar. Kruse hat noch einen Vertrag bis 30. Juni 2019.

Baumann zeigte Verständnis dafür, dass sich der 30-Jährige alle Möglichkeiten offen lässt. „Ich habe doch schon mehrfach gesagt, dass Max bei einem lukrativen Angebot von einem Club, der in der Champions League spielt, die Möglichkeit haben will, darüber nachzudenken“, sagte er. Baumann ist aber zuversichtlich, dass Kruse in Bremen erst einmal bleibt: „Ich gehe fest davon aus, dass Max auch in der nächsten Saison bei uns spielen wird.“

Werder will den Offensivspieler langfristig an den Club binden. „Wir sind da auch im Austausch. Max fühlt sich hier sehr wohl und kann sich absolut vorstellen, noch länger zu bleiben“, sagte Baumann. (dpa)