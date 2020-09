Trainiert derzeit die U18-Nationalmannschaft: Manuel Baum. Foto: Matthias Balk/dpa (Matthias Balk / dpa)

Der bisherige DFB-Nachwuchscoach solle demnach bereits heute offiziell als Nachfolger von David Wagner verkündet werden, berichtete die „Sportschau“.

Der Revierclub hatte sich am 20. September nach saisonübergreifend 18 sieglosen Spielen in Serie von Wagner getrennt. Am Samstag spielt der Tabellenletzte bei RB Leipzig (18.30 Uhr). Baum trainiert derzeit die U18-Nationalmannschaft. Zwischen Dezember 2016 und April 2019 war er Cheftrainer des FC Augsburg.

Als weitere Kandidaten bei Schalke waren zuletzt Dimitrios Grammozis, Sandro Schwarz und Valérien Ismaël gehandelt worden.

