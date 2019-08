Der Verein twitterte am Samstag ein Foto von der über mehreren Blöcken auf Höhe der Mittellinie zusammengebrochenen Dachkonstruktion und schrieb dazu: „Keine Verletzten beim Einsturz des Daches des AFAS-Stadions“. Laut Medienberichten soll der Einsturz durch starken Wind verursacht worden sein.

Geen gewonden bij instorten dak AFAS Stadion.



Alkmaar tritt am Sonntag zum zweiten Spiel der Ehrendivision bei RKC Waalwijk an. Am vergangenen Sonntag hatte Alkmaar in der nun schwer beschädigten Arena mit 4:0 gegen Fortuna Sittard gewonnen.

Die nächste angesetzte Partie im AFAS-Stadion ist das Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen FK Mariupol am kommenden Donnerstag. Drei Tage später steht die Ligapartie gegen den FC Groningen an. Ob die Spiele in der Arena stattfinden können, war zunächst unklar. (dpa)