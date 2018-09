Feierte ein starkes Startelfcomeback bei RB: Marcel Halstenberg. Foto: Jan Woitas (dpa)

Von „Standing Ovations“ in der Kabine berichtete RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick. Halstenberg zeigte auf der linken Abwehrseite auf Anhieb, was er vor allem auch in der Offensive drauf hat. Er avancierte zu einem Aktivposten: die meisten Ballaktionen (88), dazu mit die meisten Flanken aus dem Spiel (3) und Torschussvorlagen (3). Die monatelange Pause nach einer dreifachen Handfraktur, vor allem aber nach einem Kreuzbandrisses Ende Januar, der auch Halstenbergs WM-Hoffnungen nach nur einem Länderspiel zerstört hatte, war ihm nicht anzumerken.

Allerdings räumte er nach dem 2:0 der Leipziger am Mittwochabend im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ein: „Die Anfangszeit war sehr anstrengend. Da hab ich ab und zu mal nach oben geguckt. In der zweiten Halbzeit ging es ganz gut, weil wir das Spiel unter Kontrolle hatten.“

Entsprechend genießen konnte der gebürtige Niedersachse den Abend in Sachsen vor seinem 27. Geburtstag: „Es ist einfach großartig, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen.“ (dpa)