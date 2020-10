Leihgabe von AS Rom

Startprobleme: Leipzigs Kluivert in Augsburg auf der Bank

Justin Kluivert muss auf seine Startelf-Premiere in der Fußball-Bundesliga noch warten. Der von der AS Rom ausgeliehen Flügelspieler von RB Leipzig wird im Top-Spiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zunächst auf der Bank sitzen.