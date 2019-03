Interims-Coach

Stevens arbeitete ohne Vertrag auf Schalke

Huub Stevens arbeitet beim FC Schalke 04 bisher ohne Vertrag. „Ich habe nichts unterschrieben. Vielleicht kommt da noch was, wegen der Bürokratie“, sagte der 65-Jahre alte Fußball-Lehrer in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“.