Wünscht Jürgen Klinsmann bei Hertha alles Gute, aber dass er nicht jedes Spiel gewinnt: Freiburgs Trainer Christian Streich. Foto: Patrick Seeger/dpa (Patrick Seeger / dpa)

Da er ihn persönlich nicht kenne, traue er sich keine Einschätzung zu, was Klinsmann in Berlin bewirken könne. „Hertha hat enorm investiert und über den Investor ist Jürgen Klinsmann jetzt auch da hin gekommen - das habe ich gelesen“, sagte der SC-Coach, der vor allem das Aus für Klinsmanns Vorgänger bedauerte. „Es ist schade für Ante Covic, der so viele Jahre im Verein war, und nicht lange Zeit gehabt hat, sich zu zeigen.“

Klinsmann und seinem Trainerstab wünscht Streich „alles Gute, aber sie sollen natürlich nicht jedes Spiel gewinnen, sie sind schließlich ein Konkurrent von uns“. Am 14. Dezember spielt der Sport-Club in Berlin. „Dann werden wir es ja sehen, wenn wir die Klingen kreuzen“, sagte Streich. (dpa)