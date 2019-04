«Fühle mich bei Werder sehr wohl»: Johannes Eggestein hat bei Werder Bremen verlängert. Foto: Federico Gambarini/dpa (Federico Gambarini / dpa)

„Ich habe immer gesagt, dass ich meine weitere Entwicklung bei Werder abwarten möchte. Und die war in den vergangenen Monaten und Jahren positiv“, sagte der 20-Jährige. „Ich fühle mich bei Werder und in Bremen sehr wohl und bin davon überzeugt, dass ich hier in den nächsten Jahren zu einem noch besseren Bundesliga-Spieler werden kann.“

Johannes Eggestein ist der jüngere Bruder des Neu-Nationalspielers Maximilian Eggestein, dessen Vertragsverlängerung mit den Bremern ebenfalls kurz bevor steht. Beide Brüder wechselten bereits während ihrer Jugendzeit vom TSV Havelse zu Werder. (dpa)