Stuttgart mit Kapitän Gentner in der Startelf

Der VfB Stuttgart spielt am Dienstagabend mit seinem Kapitän Christian Gentner in der Startelf beim VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga, teilte der VfB rund eine Stunde vor dem Spielbeginn mit.