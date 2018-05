Kann im Heimspiel gegen Leipzig seine Bestbesetzung aufbieten: VfB-Coach Tayfun Korkut. Foto: Matthias Balk (dpa)

Nach zuletzt vier Siegen in Serie und 13 Punkten aus fünf Partien seit dem Einstieg Korkuts am Cannstatter Wasen hätte der Aufsteiger die Rettung bei einem weiteren Sieg und dann 36 Punkten schon fast sicher. „Der Weg ist kürzer geworden zum Klassenerhalt“, erklärte der 43-Jährige.

Gegen den Vize-Meister kann Korkut wieder auf Torjäger Mario Gomez bauen und somit seine Bestbesetzung aufbieten. Der Stürmer hatte im Laufe der Woche teilweise beim Mannschaftstraining gefehlt und stattdessen im Kraftraum trainiert.

Leipzig wartet in der Bundesliga dagegen seit drei Partien auf einen Sieg. Mit dem angepeilten zwölften Saisonsieg will RB weiter wichtige Punkte im Kampf um die Champions League sammeln. RB-Coach Ralph Hasenhüttl muss auf Konrad Laimer verzichten, der an einer Adduktorenverletzung laboriert. Auch der Einsatz von Kevin Kampl ist fraglich. Stuttgart dagegen kann in Bestbesetzung auflaufen.

Im Duell mit den Sachsen kommt es auch zum Wiedersehen mit Ex-VfB-Stürmer Timo Werner. Für den Fußball-Nationalspieler ist es das erste Bundesliga-Spiel in der Mercedes-Benz Arena seit seinem Abschied im Sommer 2016. „Der VfB hat sehr viel enge Spiele gewonnen, es wird schwer für uns, denn sie stehen defensiv sehr gut. Wenn wir so spielen wie gegen Dortmund und Zenit, haben wir gute Chancen, dort zu gewinnen“, sagte Werner. (dpa)