0:2-Niederlage in Rostock

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Stuttgarter Gefühls-Mix nach der Pokal-Pleite

In diesem Jahr ging es für den VfB Stuttgart fast nur aufwärts. Um so überraschender der Rückschlag beim Pokal-Angstgegner in Rostock. Vor dem Bundesliga-Start wollen sich die Schwaben aber nicht verunsichern lassen.