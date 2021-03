Fällt verletzt für den VfB Stuttgart aus: Nicolas Gonzalez. Foto: Matthias Balk/dpa (Matthias Balk / dpa)

Der Argentinier hat sich im Training einen kleinen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen ausfallen, wie der Club mitteilte. In den Heimspielen gegen Werder Bremen am Ostersonntag und Borussia Dortmund am 10. April werde der 22-Jährige definitiv fehlen.

Die Verletzung von Gonzalez, der im Laufe der Saison bereits mehrfach wegen verschiedener Blessuren passen musste, erschwert die personelle Situation der Schwaben in der Offensive zumindest vorerst erheblich. Bei der 0:4-Niederlage im vergangenen Auswärtsspiel beim FC Bayern München hatte Silas Wamangituka einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Der Kongolese fehlt dem VfB daher sogar mehrere Monate.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-44105/2 (dpa)