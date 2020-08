DFL

Supercup in München: FC Bayern empfängt Borussia Dortmund

Der FC Bayern trägt den Supercup in München aus. Der Doublesieger ist am 30. September (20.30 Uhr) in der heimischen Allianz Arena Gastgeber gegen Vize-Meister Borussia Dortmund, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit.