Duell in Frankfurt

Supercup zwischen Bayern und Frankfurt am 12. August

Der FC Bayern mit seinem neuen Trainer Niko Kovac bestreitet den Supercup gegen Eintracht Frankfurt am 12. August in der Commerzbank-Arena in Frankfurt.