„Super-geiler Sieg“: Ginczek hält Wolfsburg auf Erfolgskurs

Der Höhenflug des VfL Wolfsburg hält an - und der von Daniel Ginczek auch. Trainer Labbadia rühmt nach dem 2:0 in Nürnberg die „unfassbar gute Abschlussstärke“ des Angreifers. So einen bräuchte der „Club“.