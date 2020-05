Bundesliga-Freitagsspiel

Tah zurück in Bayers Startelf - Wirtz beginnt erneut

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah steht erstmals seit dem 1. März in einem Bundesliga-Spiel wieder in der Startelf von Bayer 04 Leverkusen. Der Innenverteidiger beginnt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) in der Partie beim SC Freiburg.