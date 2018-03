Protest

Teile der BVB-Fans wollen Rückspiel fernbleiben

Teile von Borussia Dortmunds aktiver Fan-Szene wollen dem Achtelfinal-Rückspiel in der Fußball-Europa-League beim FC Salzburg am 15. März fernbleiben, kündigte das Bündnis „Südtribüne Dortmund“ an.