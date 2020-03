Corona-Krise

Teilweiser Gehaltsverzicht bei Hertha

Profis und Verantwortliche des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC verzichten in den kommenden drei Monaten auf Teile ihres Gehalts, um dem Club so in der anhaltenden Corona-Krise zu helfen.