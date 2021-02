Bleibt weiter im Trainerstab von Borussia Dortmund: Edin Terzic. Foto: Martin Meissner/AP/POOL/dpa (Martin Meissner / dpa)

„Edin wird auch in der kommenden Saison weiter bei uns im Trainerteam bleiben und in seine alte Rolle als Co-Trainer zurückgehen. Damit sind wir sehr offen und transparent umgegangen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc am Mittwoch vor dem Achtelfinal-Hinspiel des Fußball-Bundesligisten in der Champions League beim FC Sevilla bei DAZN.

Fußball-Lehrer Rose hatte am Montag seinen Wechsel von Mönchengladbach nach Dortmund im kommenden Sommer angekündigt. Auf die Frage nach seiner künftigen Rolle beim BVB antwortete Terzic: „Der BVB hat sich zur Zukunft geäußert. Ich bin dazu da, mich um die Gegenwart zu kümmern. Unser Thema ist heute nur Sevilla.“

