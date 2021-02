20. Spieltag

„Tolle Teamleistung“: Wolfsburg auf Champions-League-Kurs

Der Wolfsburger Höhenflug hält an. In Augsburg gelingt der vierte Zu-Null-Sieg nacheinander. Wohin führt der Weg? In die Königsklasse? Dem FCA misslingt auch mit Neuzugang Bénes der erhoffte Umschwung.