Trainer Flick will FC Bayern zum Saisonende verlassen

Trainer Hansi Flick will den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Das kündigte der Coach des deutschen Rekordmeisters nach dem 3:2 (3:1) in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg an.