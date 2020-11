Ist mit der Transferpolitik des VfL Wolfsburg nicht zufrieden: Trainer Oliver Glasner. Foto: Peter Steffen/dpa (Peter Steffen / dpa)

Bereits am Vortag sagte der Österreicher in einem Sky-Interview: „Eines unserer Transferziele war es, einen Spieler mit Tempo und Tiefgang zu holen. Das haben wir halt nicht geschafft.“

Bei einer Telefonkonferenz mit Wolfsburger Journalisten unterstrich er diese Aussagen am Freitag noch einmal und fügte hinzu: „Klar ist, dass wir und auch ich andere Ideen hatten, die wir nicht realisieren konnten. Wir haben unser Transferziel in der Offensive nicht erreicht. Das ist schade, denn darüber haben wir uns monatelang unterhalten. Und was wir über Monate besprochen haben, habe ich in dem Interview verlautbart.“

Auf die Frage, ob man das als Konflikt zwischen ihm auf der einen sowie Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer auf der anderen Seite deuten könne, sagte Glasner nur: Das sei eine Interpretation.

