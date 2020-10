Hoffenheims Andrej Kramaric traf in den ersten drei Bundesliga-Spielen bereits sechs Mal für sein Team. Foto: Uwe Anspach/dpa (Uwe Anspach / dpa)

„Ich gehe schwer davon aus, dass Andrej bleibt. Wir sind da in ständigem Austausch. Wir müssen schauen, was da noch passiert. Grundsätzlich sehen wir uns, was den Kader angeht, sehr gut aufgestellt“, sagte Hoeneß unmittelbar nach der 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt, bei der Kramaric erneut ein Tor erzielte.

„Er ist in einer super Verfassung. Er hat mit seiner Einzelaktion gezeigt, dass er aus wenig sehr viel machen kann“, lobte Hoeneß mit Bezug auf den sechsten Saisontreffer des Kroaten. Der 29-Jährige war in den vergangenen Tagen mit Rekordmeister FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Coach Hoeneß sagte, er sei für einen Verbleib „sehr optimistisch“ und fürchte bis Montag keine schlaflosen Nächte.

© dpa-infocom, dpa:201003-99-813174/2